Тюмень, , 19:55 — REGNUM Минстрой России концептуально поддержал инициативу тюменского эксперта по недвижимости Ивана Камельских об упрощении перепланировок в жилых помещениях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федеральной компании недвижимости «Этажи».

Сейчас процесс узаконивания даже элементарных перепланировок, которые не нарушают ни конструктив здания, ни права соседей достаточно сложен и отнимает у собственников немало времени и денег, хотя, к примеру, они просто решили убрать не несущую перегородку между кухней и жилой комнатой, отмечает Иван Камельских.

«Поэтому мы предложили изменить подход к техническим паспортам и упростить их, оставив лишь обозначение несущих стен и тех элементов, которые либо нельзя менять совсем, либо только после согласования с надзорными органами. Простые же перегородки просто не указывать на планах квартир, снизив тем самым нагрузку на надзорные органы и упростив жизнь собственникам. Кроме того, мы считаем необходимым дифференцировать подход к разным типам зданий. Например, что допустимо в монолитно-каркасных домах или домах с электрическими плитами, категорически недопустимо в панельных или в домах с газовыми плитами», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Иван Камельских.

Тюменский эксперт предлагает внести следующие изменения в законодательные акты Российской Федерации, регламентирующие составление технических паспортов жилых помещений и проведение перепланировок в них.

1. Указывать в технических паспортах только несущие стены и те элементы жилого помещения, которые запрещено переносить вовсе или без предварительного согласования с надзорными органами. Например, перенос «мокрых зон» в домах построенных не по монолитно-каркасной технологии, соединение жилой комнаты с кухней, в которой установлена газовая плита.

2. Исключить из технических паспортов на жилые помещения не несущие стены и перегородки, демонтаж которых не приведет к нарушению конструктива здания, а также расположение «мокрых зон» в домах, построенных по монолитно-каркасной технологии, тем самым устранив необходимость проведения согласования несущественных перепланировок и внесения изменений в технический паспорт на жилое помещение.

3. Новые технические паспорта на жилые помещения формировать по принципу свободной планировки, тем самым разрешив демонтировать любые не несущие стены и монтировать дополнительные перегородки без согласования с надзорными органами. При этом сохранив те перегородки, которые отделяют жилое помещение от мест общего пользования и помещений других собственников в этом здании.

4. Разработать отдельные требования к оформлению технических паспортов для разных типов зданий, ввиду того, что из-за конструктивных особенностей требования к перепланировкам будут разные. Например, сохранить запрет о переносе «мокрых зон» в панельных домах и допустить при согласовании в монолитно-каркасных домах.