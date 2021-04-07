Донецк, , 19:53 — REGNUM Следующее заседание Контактной группы состоится 14 апреля, сообщили 7 апреля в МИД ДНР.

Донецкое внешнеполитическое ведомство заявило об окончании заседания Контактной группы. Нынешнее заседание было внеочередным, что связано с резким обострением ситуации в Донбассе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук призвал перенести заседания из Минска в Польшу.

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