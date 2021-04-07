Киев, , 19:48 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины проведет очередное заседание в ближайшую пятницу, 9 апреля, и продолжит введение санкций, сообщило со ссылкой на свои источники 7 апреля издание «Зеркало недели».

Согласно источнику, СНБО продолжит тему контрабанды, начатую на прошлом заседании, когда санкции ввели против против 10 людей, которых совет считает наиболее причастными к контрабандным схемам. Предполагается, что на следующем заседании СНБО дополнит санкционный перечень фамилиями тех, кто не вошел в «топ-10», но имеет существенное влияние на «рынке контрабанды».

Кроме того, отмечает издание, совет готовит санкции в отношении бенефициаров конвертационных центров, из-за которых государственный бюджет ежегодно теряет миллиарды гривен. СМИ подчеркивает, что по состоянию на февраль 2021 года конвертационно-транзитных центров на Украине было около 600.

ИА REGNUM напоминает, что помимо санкций, после предыдущего «контрабандного» заседания СНБО были уволены более 100 сотрудников таможни — среди них 17 высокопоставленных руководителей.