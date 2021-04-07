Санкт-Петербург, , 19:46 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге зафиксировано увеличение на 14% количества обращений к медикам пациентов с подтвержденным COVID-19, по сравнению с аналогичным днем неделю назад. Все остальные эпидемические показатели в городе снижаются.

Автомобиль скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

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Как следует из опубликованных 7 апреля материалов Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге коронавирусной инфекции, за неделю количество активно больных сократилось на 4,83%, а госпитализация пациентов с ковидом и подозрением на него уменьшилась на 5,79%.

«Распространение инфекции снижается медленно и нестабильно. Для усиления тренда на снижение заболеваемости и для предотвращения новой волны эпидемии необходима массовая вакцинация населения», — напоминают в Межведомственном совете.

Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах Петербурга составляет 27%. На ИВЛ находятся 178 пациентов.

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