Екатеринбург, 7 апреля 2021, 19:45 — REGNUM В Екатеринбурге вновь организуют «Встречу выпускников КВН». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
В 2020 году мероприятие не удалось организовать из-за пандемии COVID-19.
Выпускники КВН встретятся в центре «Екатеринбург-ЭКСПО». На мероприятие приглашён неизменный ведущий клуба Александр Масляков. Во встрече примут участие чемпионы Высшей лиги КВН разных лет.
Как сообщало ИА REGNUM, до этого Екатеринбург принимал «Встречу выпускников КВН» в 2019 году.
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