Москва, , 19:44 — REGNUM Соединённые Штаты Америки фактически произвели ревизию Ялтинских соглашений задним числом, чтобы создать почву для территориальных претензий Японии в отношении части Курильских островов. Об этом 7 апреля заявил профессор МГЛУ, член Российской ассоциации историков Второй мировой войны Алексей Плотников на круглом столе «К 80-летию подписания Советско-японского пакта о нейтралитете: история и современность» в штаб-квартире Российского военно-исторического общества.

«До сих пор в интерпретации японских учёных, в выступлениях японских политиков, в японских официальных документах ставится вопрос о том, что так называемая проблема северных территорий связана с тем, что, оказывается, южные Курильские остров к Курильским островам не относятся — это некий особый административный географический феномен», — заявил Плотников.

В связи с этим он напомнил о Ялтинских соглашениях трёх великих держав по делам Дальнего Востока.

«Там были написано, что передаётся Советскому Союзу именно Курильский архипелаг. Что же тогда понималось под Курильских архипелагом? Чтобы снять все несуразные возражения по поводу того, что это нечто совершенно другое: во всех источниках, во всех энциклопедических словарях, включая и японские, кстати сказать, под Курильскими островами понимается единый архипелаг, состоящий из вулканических островов», — указал он.

«Число, как считать, разнится, от 30 до 40. Но они простираются от мыса Лопатка на Камчатке, идут в юго-западном направлении вплоть до острова Хоккайдо. Никаких так называемых северных территорий, особой группы не выделяется. Это географический факт, из которого нужно исходить», — подчеркнул Плотников.

При этом важно иметь в виду, что в Ялтинских соглашениях фигурирует фраза о том, что требования Советского Союза, буквально, «shall be unquestionably fulfilled after Japan has been defeated» (должны быть безусловно выполнены, как Япония будет разгромлена).

«Это важно отметить сейчас, потому что американские партнёры сразу после 2 сентября 1945 года встали на путь откровенной ревизии Ялтинских соглашений», — отметил историк.

«Сенат США, когда ратифицировал соответствующие соглашения, делал специальную оговорку о том, что считает, что в понятие Курильских островов не входят якобы спорные территории, и что вообще это обязательство, которое на себя принимал американский президент, не является обязательством Соединённых Штатов. Это уже к вопросу о том, что такое принципы политики англосаксонской дипломатии», — отметил он.