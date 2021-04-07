Амман, , 19:43 — REGNUM Мятеж против короля Иордании Абдаллы II подавлен, сообщает 7 апреля Petra.

Объявление на эту тему сделал сам монарх, выступив с посланием своим подданным. Он заверил жителей страны, что стабильность и безопасность в королевстве обеспечены: к этому были подключены вооружённые силы и другие структуры.

Абдалла II уточнил, что, по его данным, заговор, который был раскрыт четыре дня назад, готовили «как внутренние, так и внешние стороны». Он также слегка пролил свет на ситуацию со своим братом Хамзой бен Хусейном, который, по словам короля, «сейчас находится вместе с семьёй в своём дворце».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хамза бен Хусейн был обвинён в причастности к государственному перевороту: о раскрытом заговоре стало известно 3 апреля.

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