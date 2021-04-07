Москва, , 19:35 — REGNUM Россия не планирует вмешательства в вооруженный конфликт, происходящий в Донбассе, но примет конкретные меры в зависимости от развития ситуации, заявил 7 апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Коммерсантъ».

Николай Патрушев Kremlin.ru

По его словам, Россия внимательно отслеживает обстановку в зоне конфликта и, исходя из развития ситуация, готова принять ряд соответствующих мер.

На вопрос о «красных линиях» для России в вопросах войны в Донбассе Патрушев ответил: «Мы таких планов не вынашиваем, нет».

«Но внимательно отслеживаем ситуацию. Исходя из ее развития будут приняты конкретные меры», — добавил секретарь Совета безопасности России.

Читайте ранее в этом сюжете: Патрушев назвал подлинные причины обострения в Донбассе