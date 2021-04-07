Вашингтон, , 20:46 — REGNUM Национальный институт здоровья США сделал заявление 7 апреля, что изучает аллергические реакции на вакцины от каронавируса фирм Moderna и Pfizer. Об этом сообщает Reuters.

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Несколько аллергических реакций, включая серьезные инциденты, известные как анафилактический шок, были зафиксированы в США после вакцинации препаратами Pfizer и Moderna.

В клинических испытаниях примут участие 3 400 человек от 18 до 69 лет, 60% из которых имеют историю сильных аллергических реакций на еду, насекомых и иммунотерапию.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, Moderna заявила, что эффективность её вакцины от COVID-19 составляет 94,1%.