Москва, , 19:30 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 30 марта по 5 апреля выросли в среднем на 0,2%, как и в предыдущие две недели. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — на что ещё поднялись цены в России — все новости»

Инфляция за период с начала апреля, по оценке ведомства, составила 0,1%, а с начала текущего года — 2,2%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее существенно подорожали куриные яйца — на 2,1%, гречневая крупы — на 0,6%, баранина, подсолнечное масло, сахар-песок и печенье — на 0,5%, мясо кур, говядина, шоколадные конфеты — на 0,4%.

Хлеб и вермишель стали дороже на 0,3%, полукопчёная и варёно-копчёная колбаса, сосиски и сардельки, молоко, пшеничная мука и макаронные изделия — на 0,2%, варёная колбаса, мороженая рыба, сливочное масло, рис, водка, соль — на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию за неделю в среднем не изменились. При этом морковь подорожала на 2,8%, картофель — на 2,5%, белокочанная капуста — на 2%, лук — на 1,5%, в то время как помидоры стали дешевле на 2,2%, огурцы — на 2%, яблоки — на 0,1%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, зубные пасты подорожали на 1%, спички — на 0,6%, хозяйственное мыло и стиральный порошок — на 0,4%, туалетное мыло, сухие корма для домашних животных — на 0,2%, пелёнки для новорожденных — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин за неделю выросли в среднем на 0,3%, дизельное топливо стало дороже на 0,1%.