Москва, , 19:26 — REGNUM Обострение ситуации в Донбассе является следствием серьезных внутренних проблем Украины, которые Киев не может решить, но пытается отвлечь от них внимание населения, заявил 7 апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Коммерсантъ».

«Убежден, что это следствие серьезных внутренних проблем на Украине, внимание от которых власти пытаются отвлечь таким способом», — сказал Патрушев.

Он пояснил, что в то время как Киев решает свои проблемы за счет Донбасса, капиталы утекают с Украины за рубеж.

«Экономика по-прежнему держится только за счет обременительных иностранных кредитов, долг по которым растет, а те остатки промышленности, которые смогли удержаться на плаву, Киев распродает иностранцам, как сейчас принято говорить, по демократическим ценам. Даже знаменитый украинский чернозем и лес железнодорожными эшелонами вывозят за рубеж, лишая страну в том числе и этого актива. А взамен — лишь те самые пирожки, которые американцы раздавали на Майдане», — отметил Николай Патрушев.

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