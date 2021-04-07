Кострома, 7 апреля, 2021, 19:35 — ИА Регнум. Заместитель председателя Костромской областной думы Иван Богданов подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России», предшествующем выборам 2021 года в Госдуму. Об этом сегодня, 7 апреля сообщается на сайте партии.

Http://www.kosoblduma.ru Иван Богданов

Напомним, ранее заявки на участие в праймериз подали депутат Костромской областной думы Дмитрий Грибков и действующий депутат Государственной думы от Костромской области Алексей Ситников. Само голосование пройдет с 24 по 30 мая в электронной форме с подтверждением личности через портал «Госуслуги». По итогам процедуры будут сформированы списки кандидатов. Их утвердит съезд «Единой России».

О желании представлять регион в Госдуме также заявили московский историк и оппозиционер Валерий Соловей, депутат Костромскойоблдумы от ЛДПР Руслан Фёдоров и новый координатор регионального отделения партии Александр Спиридонов. Выборы депутатов Госдумы пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.