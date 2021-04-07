Кызыл, , 19:16 — REGNUM Бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол ранее неоднократно становился фигурантом слухов о скорой отставке. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков, комментируя отставку руководителя региона.

Впрочем, то же самое, по его словам, можно сказать про большинство губернаторов, работающих в должности более одного срока. При этом в течение 2020 года в федеральной прессе вышел ряд негативных публикаций о ситуации в Туве. Сам Кара-оол назвал их «атаками на правительство» республики через соцсети.

«Ежегодное послание главы региона Верховному Хуралу о положении дел в республике и внутренней политике, представленное в декабре 2020 года, содержало ряд тезисов о поведении итогов за весь период работы Шолбана Кара-оола в должности с 2007 года. Не стоит забывать, однако, что такие акценты, как правило, характерны для посланий губернаторов накануне предвыборного года, к тому же, в 2021 году должно праздноваться 100-летие провозглашения Тувинской народной республики, а это само по себе могло быть поводом для подведения промежуточных итогов», — отмечает Михаил Нейжмаков.

Аналитик также напомнил о недавнем визите в регион правительственной делегации во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Часть экспертов посчитали это позитивным сигналом для руководства Тувы. Оказался насыщенным рабочий график Шолбана Кара-оола и в начале апреля. Так, буквально за пару дней до ухода в отставку он вёл переговоры с вице-премьером Александром Новаком, обсудив снижение цен на электричество.

«Целый ряд заявлений и предложений руководства Тувы (включая объявление 2021-го года «Годом народных инициатив») были близки к подходам, характерным для работы глав регионов в «предвыборном режиме». Поэтому можно предположить, что в руководстве Тувы долгое время могли считать вероятным сценарий с участием Шолбана Кара-оола и в новых выборах главы республики», — считает эксперт.

В числе очевидных факторов, спровоцировавших отставку главы Нейжмаков называет длительное нахождение у власти — почти 14 лет. По словам аналитика, это исключение даже для глав национальных республик, в том числе для относительно молодых руководителей.

«Теперь уже бывшему главе республики сейчас 54 года, целый ряд руководителей других регионов впервые назначались на должности врио губернатора в более старшем возрасте). Кроме того, повышение внимания Центра к территориям, которые и в медиа-пространстве, и в глазах представителей общественности за их пределами как правило воспринимались, как «периферийные», может становится дополнительным фактором кадровых ротаций в таких регионах. По принципу — «новое руководство под новые задачи».

Учитывая, что курс на повышение публичного внимания Центра к таким территориям был взят еще при премьере Дмитрии Медведеве (вспомним назначение в марте 2019 года из числа членов Правительства кураторов для таких регионов, включая Туву) и получил дальнейшую активизацию при Михаиле Мишустине (обратим внимание на географию рабочих поездок действующего премьера), в ближайший год работа федеральных чиновников с регионом вполне может быть более плотной, чем в предыдущие периоды. Это создает как возможности, так и дополнительные вызовы для врио главы республики Владислава Ховалыга», — заключил Михаил Нейжмаков.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Кара-оола по собственному желанию сегодня, 7 апреля. Как сообщало ИА REGNUM, временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен бывший мэр Кызыла Владислав Ховалыг. Сам экс-глава назвал своё решение осознанным и принятым самостоятельно.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-глава Тувы прокомментировал свою отставку