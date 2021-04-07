Орел, , 19:14 — REGNUM Девять уголовных дел о хищении денежных средств, выделенных на реализацию национального проекта «Демография», возбуждено в Орловской области по материалам прокурорских проверок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе прокуратуры региона.

В частности, прокурорами установлено, что в рамках исполнения федеральной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография» между казенным учреждением области «Центр занятости населения Ливенского района», ассоциация профессионального обучения «Некоммерческое партнерство «Учебный центр «Квалификация» и гражданами были заключены трехсторонние контракты по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. По результатам исполнения контрактов к оплате были предъявлены фиктивные документы об оказании образовательных услуг для 15 лиц. Однако, как выяснилось, эти люди фактически обучение не проходили. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В ходе проверки такие же нарушения были выявлены в Ливенском, Должанском и Колпнянском районах при проверке исполнения контрактов, заключенных с АПО «НП «Учебный центр «Квалификация». Среди «мёртвых душ» оказались 37 человек.

Всего в настоящее время возбуждено девять уголовных дел, объединенных в одно производство, сумма причиненного бюджету ущерба оценивается в более 770 тысяч рублей. В рамках расследования дела задержан директор АПО «НП «Учебный центр «Квалификация». Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле органов прокуратуры.