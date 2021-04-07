Саранск, , 19:12 — REGNUM Врио главы Мордовии Артем Здунов считает недостаточной работу, проведенную в рамках подготовки к предстоящей летней детской оздоровительной кампании. Об этом он заявил на совещании с участием представителей правительства республики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

По словам и.о. вице-премьера Галины Лотвановой, в этом году в регионе будут работать 337 детских лагерей, из них 315 — с дневным пребыванием на базы образовательных и социальных организаций и 22 стационарных — на базе санаториев. При этом 23 ранее работающих лагеря в настоящее время не функционируют по причине изношенности инфраструктуры, несмотря на расположение в живописнейших местах республики.

Планируется. что летом в лагерях смогут отдохнуть около 20 тыс. юных жителей Мордовии, включая около 8 тыс. детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Будут организованы специальные смены для отдыха детей-сирот, инвалидов, воспитанников интернатов, спортсменов, активистов, подростков, состоящих на различных видах профилактического учета. В бюджете республики на проведение летней кампании предусмотрено 250 млн рублей.

Кроме того, власти региона заключили договора на отдых детей из Мордовии в федеральных оздоровительных лагерях — «Артек», «Орленок», «Смена». В этих учреждениях детей будут сопровождать около 1,7 тыс. педагогов и 1 тыс. вожатых.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Харитонова напомнила, что лагеря могут быть загружены на 75% от имеющейся мощности на фоне текущей эпидситуации.

Здунов поручил обеспечить качественную подготовку всей инфраструктуры отдыха — пищеблоки, места для проживания, занятий спортом, творчеством. Обеспечить нормальные подъезды к учреждениям.

«Отдых должен быть интересным и полезным. Приглашайте известных людей из разных сфер деятельности, дети должны общаться с лучшими в своих профессиях, и за смену каждый ребенок должен получить одну-две компетенции. Например, научиться оказывать первую медицинскую помощь, готовить презентации, научиться выступать на публике, делать что-то своими руками, если смена проходит с участием движения WorldSkills», — добавил руководитель республики.

Врио главы Мордовии также призвал привлечь к организации детского летнего отдыха Мордовский госуниверситет, используя силы педагогических и студенческих отрядов. Особым образом Здунов акцентировал внимание на обеспечении безопасности детского отдыха. Через две недели все ответственные ведомства должны будут представить руководителю региона детальный отчет о проделанной работе.