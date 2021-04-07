Салехард, , 19:03 — REGNUM В Надыме (Ямал) осуждён мужчина, по вине которого погибли двое полицейских и конвоируемый. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Следствием и судом установлено, что в ночь на 18 января 2020 года двое сотрудников отдела МВД России по городу Губкинскому на служебном автомобиле «Лада Гранта» конвоировали задержанного гражданина. Около пяти часов утра на 985-м км автодороги Сургут — Салехард произошло лобовое столкновение «Лады Гранта» с автомашиной «Мазда», в которой находились двое мужчин и женщина. Сотрудники полиции и конвоируемый погибли, 37-летний водитель и двое пассажиров «Мазды» получили травмы и были госпитализированы.

Как выяснилось, на момент ДТП ранее судимый водитель «Мазды» находился в состоянии алкогольного опьянения и уже был лишён права управления автомобилем за пьяную езду. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.