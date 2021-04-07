Вашингтон, , 18:59 — REGNUM Министры финансов стран G20 поддержали увеличение чрезвычайных резервов Международного валютного фонда (МВФ) на $650 млрд. Об этом говорится в заявлении стран «двадцатки», распространённом по итогам видеоконференции 7 апреля.

«Мы призываем МВФ вынести всеобъемлющее предложение по новому распределению специальных прав заимствования на $650 млрд, чтобы ответить на долгосрочную глобальную потребность в дополнительных резервных капиталах», — отмечается в заявлении.

По мнению министров, данная мера позволит расширить доступ к ликвидности и поспособствует восстановлению мировой экономики.

Напомним, ранее МВФ заявил о планах существенно расширить свои резервы. Данное предложение должно быть поддержана странами — членами фонда после того, как оно будет детально сформулировано.