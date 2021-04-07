Среднеуральск, Свердловская область, , 19:01 — REGNUM Жители Североуралька (Свердловская область) поступили «креативно», назвав лужу именем мэра Василия Матюшенко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее неизвестные установили именную табличку с именем градоначальника у лужи рядом с домом на улице 50 лет СУБРа. «Жители Североуральска всегда были людьми веселыми и креативными и в данном случае они еще раз подтвердили это», — считают в мэрии.

Тем не менее, горожанам следует знать, что ответственным за уборку дворовой территории является не горадминистрация, а управляющая компания или ТСЖ. А жаловаться на данные структуры, если они плохо справляются с этим, можно и в мэрию, а также в прокуратуру или Центр управления регионом.

Как сообщало ИА REGNUM, весеннее потепление пришло на Урал лишь в конце марта 2021 года.

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