Кигали, , 18:55 — REGNUM В Руанде прошли мероприятия, приуроченные к Международному дню памяти о геноциде тутси. Об этом 7 апреля сообщает France 24.

В Международный день памяти президент Руанды Поль Кагаме и первая леди возложили венок на мемориал геноцида. Национальный траур в стране будет длиться до 11 апреля. В частности, в Кигали не будет ходить общественный транспорт, школы и развлекательные заведения будут закрыты.

«Президент Кагаме и первая леди вместе с деканом дипломатического корпуса и представителями выживших только что возложили венок на мемориал геноцида в Кигали, где похоронено более 250 000 жертв и зажжен вечный огонь», — сообщается в официальном Twitter президента Руанды.

Поль Кагаме «Руандийцы считают, что наша страна не может позволить себе, чтобы такие опасные игры против нашего народа вновь происходили на нашей территории».

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