Москва, , 18:50 — REGNUM Своей вины американские власти никогда не признают, так что в Кремле не ждут извинений из Белого дома за слова президента США Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина, сообщил 7 апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Коммерсанту».

Отметив, что Москва не хотела бы из-за скандального высказывания Байдена в адрес Путина (в котором было произнесено слово killer) терять наработки диалога Москвы и Вашингтона по ряду вопросов, глава СБ РФ тем не менее указал на беспрецедентность случившегося.

На вопрос журналиста, ждут ли в Москве извинений из Вашингтона за слова Байдена, Патрушев ответил:

«Нет. Как показывает практика, американцы в принципе не способны признать за собой вину ни при каких обстоятельствах».

В подтверждение он привёл давние слова экс-президента США Джорджа Буша — старшего о том, что США ни перед кем и никогда не будут извиняться.

Патрушев «Американской элите проще под любую ошибку подвести изощрённую теорию, объясняющую, почему нужно было поступить именно так. Я бы назвал это синдромом Хиросимы».

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