Москва, 7 апреля 2021, 18:50 — REGNUM Своей вины американские власти никогда не признают, так что в Кремле не ждут извинений из Белого дома за слова президента США Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина, сообщил 7 апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Коммерсанту».
Отметив, что Москва не хотела бы из-за скандального высказывания Байдена в адрес Путина (в котором было произнесено слово killer) терять наработки диалога Москвы и Вашингтона по ряду вопросов, глава СБ РФ тем не менее указал на беспрецедентность случившегося.
На вопрос журналиста, ждут ли в Москве извинений из Вашингтона за слова Байдена, Патрушев ответил:
В подтверждение он привёл давние слова экс-президента США Джорджа Буша — старшего о том, что США ни перед кем и никогда не будут извиняться.
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