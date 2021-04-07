Москва, , 18:40 — REGNUM Несмотря на пакт о нейтралитете, Япония оставалась серьёзной угрозой для СССР на протяжении всего периода Второй мировой войны, и это отражалось, в частности, на том, что советское руководство не могло себе позволить сконцентрировать все ресурсы на борьбе с Германией. Об этом 7 апреля заявил сотрудник Института военной истории Министерства обороны Российской Федерации Алексей Исаев на круглом столе «К 80-летию подписания Советско-японского пакта о нейтралитете: история и современность» в штаб-квартире Российского военно-исторического общества.

«Когда говорят о победе Красной Армии под Москвой, то всегда говорят о том, что пришли сибиряки, пришли дальневосточники, и именно они отбросили Вермахт от стен столицы. Это утверждение было трудно проверяемо в период, когда не все доступны были документы. Сейчас можно более определённо ответить на вопрос», — заявил Исаев.

«Слова о том, что Москву спасли сибиряки и дальневосточники, сильно преувеличены. Москву спасли прежде всего новые формирования — те соединения, которые формировались в августе-сентябре 1941 года», — указал он.

По его словам, дальневосточники спасли не только и не столько Москву, сколько Ленинград.

«Именно советское контрнаступление под Тихвином спасло Ленинград от катастрофического развития событий, замыкания блокады путём соединения немцев с финнами — ни о какой «Дороге жизни» тогда бы не было и речи», — указал он.

В целом же даже в наиболее критические периоды Великой Отечественной войны советское руководство поддерживало значительную группировку на Дальнем Востоке, указал он.

«На 22 июня 1941 года на Дальнем Востоке (группировку размером) почти 800 тыс., затем проходит мобилизация… и на 1 декабря, несмотря на все рассказы на спасших Москву дальневосточников и предупреждения Зорге, мы видим на дальневосточном театре военных действий больше 1 млн человек в составе войск дальневосточного фронта и в Забайкалье», — указал Исаев.

«Это говорит о том, что Красная армия была вынуждена держать значительные силы даже в критический момент, когда враг стоял у столицы», — подчеркнул он.