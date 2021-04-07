Москва, , 18:40 — REGNUM Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности в связи с ожидаемым ухудшением погоды. Об этом сообщили 7 апреля в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Распутица Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Отмечается, что на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов столицы, электросетевым организациям поручено привести в готовность все источники аварийного питания, под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

«В местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады и специальная техника. На водных объектах установлены водомерные посты для круглосуточного мониторинга уровня воды в Москве-реке в условиях пропуска весеннего паводка», — добавили в пресс-службе.

В комплексе городского хозяйства также призвали жителей столицы быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать транспортные средства вблизи деревьев и слабоукреплённых конструкций.

Как передавало ИА REGNUM, по прогнозу синоптиков, предстоящей ночью и утром 8 апреля в Москве ожидаются обильные осадки в виде мокрого снега, а также ветер порывами до 15−20 метров в секунду. За сутки в столице может выпасть около трети месячной нормы осадков, временный снежный покров продержится до утра 9 апреля.

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