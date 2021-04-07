Киев, , 18:39 — REGNUM Первые поставки вакцины Pfizer на Украину по подписанному накануне контракту ожидаются в течение нескольких месяцев, заявил в эфире украинского телевидения вечером 7 апреля министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр уточнил, что в Киеве рассчитывают, что по этому контракту первая партия вакцины поступит в мае или, в крайне случае, в июне. Степанов добавил, что контракт в любом случае предусматривает поставку всех 10 млн доз в течение 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что накануне президент Украины Владимир Зеленскийзаявил о заключении контракта с корпорацией Pfizer на 10 млн доз вакцины. Он заявил, что подписать такой контакт действительно было сложно и удалось благодаря его личным контактам с руководителем компании PfizerАльбертом Бурлой. После этого в минздраве Украины сообщили, что на закупку вакцин от COVID-19 не хватает средств, изначально предусмотренных на эти цели, и надо срочно пересмотреть финансирование статьи.