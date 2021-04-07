Кострома, , 19:34 — REGNUM Территорию Костромы хотят увеличить на 477 гектаров. Об этом со ссылкой на материалы городской думы сообщает корреспондент ИА REGNUM. Такое предложение на заседании думской комиссии по местному самоуправлению выдвинул главный архитектор города Алексей Козырев.

Два берега Костромы © Наталья Диева

Границы города предлагается расширить за счёт территорий Апраксинского, Минского, Караваевского, Бакшеевского сельских поселений Костромского района. Эти земли предназначены для жилищного строительства. Таким образом, администрация предлагает развивать город «не вглубь, а вширь».

«Расширение границ города Костромы направлено в первую очередь на развитие жилищного строительства и производственной деятельности. Присоединяемые территории свободны от застройки, соответственно интересы жителей не затрагиваются», — сказал Козырев.

Напомним, ранее в Костроме получили развитие несколько скандалов, связанных с точечной застройкой дворов. В суд на городскую администрацию по этому поводу подали жители домов на улице Окружной и Ленина. Не исключено, что курс, взятый мэрией на развитие жилищной застройки в новом ключе, поможет разрешить ряд этих проблем.

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