Кызыл, , 18:37 — REGNUM Бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол назвал свою отставку осознанным решением, принятым самостоятельно. По его словам, порядок действий он согласовал с президентом страны Владимиром Путиным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Он напомнил, что ровно 14 лет назад, 7 апреля 2007 года впервые вступил в должность главы региона.

«В те годы республика находилась в тяжелейшем политическом кризисе, в условиях противостояния парламента и правительства. То напряжение многими забыто, но тогда оно отнимало много сил и времени. На установление политической стабильности ушло четыре года», — отметил он.

За годы его работы, по мнению Кара-оола, был заложен хороший задел для дальнейшего развития Тувы.

«Для меня важнее сохранить стабильность и согласие, не навредить и не разрушить то, что создано, продолжать быть полезным своему народу», — заявил экс-глава.

Сформированная команда, по его словам, сможет обеспечить реализацию важнейших мероприятий Индивидуальной программы развития республики.

Напомним, сегодня президент России подписал указ об отставке Шолбана Кара-оола с поста главы Тувы по собственному желанию. Как сообщало ИА REGNUM, временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен бывший мэр Кызыла Владислав Ховалыг.

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