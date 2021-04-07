Москва, , 18:36 — REGNUM Надежду на то, что у власти в США возобладает здравый смысл и Вашингтон перейдёт от противостояния с Москвой к диалогу, выразил 7 апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Коммерсанту».

Отметив, что у народов России и США «нет поводов для вражды», поскольку «нас не разделяет, как ранее, идеология», Патрушев выразил мнение, что у двух стран есть поводы для сотрудничества.

Две страны могли бы сотрудничать по важным вопросам — таким как угрозы планете, жителям всех стран: это пандемия, терроризм, голод, экологическая обстановка. Сейчас уровень отношения Москвы и Вашингтона самый низкий с момента окончания холодной войны, отметил глава СБ РФ.

Он добавил, что «в решающие моменты» обе страны, хотя у них и были разногласия, «демонстрировали способность налаживать сотрудничество».

«Поэтому мы всё же полагаем, что в Вашингтоне возобладает здравый смысл и будет начат предметный российско-американский диалог по вопросам, которые без конструктивного взаимодействия между нашими странами в принципе не могут эффективно решаться».

Читайте ранее в этом сюжете: США назначили Россию авторитарной и приговорили под снос — Кургинян