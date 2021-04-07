Киев, , 18:29 — REGNUM Ключевым шагом на пути Украины в НАТО является реформирование Службы безопасности страны в соответствии с евроатлантическими принципами, сообщило 7 апреля посольство США на Украине.

Заявление посольства сделано по итогам переговоров временной поверенной в делах США Кристины Квин с народным депутатом от фракции «Слуга народа», заместителем главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяной Безуглой.

Безуглая курирует работу в Верховной раде над законопроектом о СБУ, за что заслужила благодарность от американского дипломата.

ИА REGNUM напоминает, что в январе этого года Верховная рада приняла в первом чтении проект закона о кардинальной реформе СБУ. Документу предстоит второе чтение, которое, очевидно, не будет простым — уже сейчас народные депутаты Украины внесли более 2 тысяч поправок. В феврале о важности принятия закона о реформировании спецслужбы для «ускорения» движения в НАТО заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.