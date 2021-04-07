Мурманск, , 18:24 — REGNUM В Мурманской области врачи, приехавшие работать в сельскую местность, получат по два миллиона рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве, выплаты будут производиться в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

«До двух млн рублей могут получить врачи и до одного млн рублей — средний медицинский персонал, приехавшие для работы в сельскую местность и малые города Мурманской области», — уточнили в ведомстве.

Ожидается, что выплаты помогут привлечь в регион от 12 до 24 врачей в текущем году.

Как сообщало ИА REGNUM, в медучреждениях Мурманской области больше всего не хватает педиатров, врачей скорой помощи и реаниматологов. Всего дефицит кадров составляет около 500 человек в поликлиниках и 250 в стационарах.