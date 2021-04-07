Санкт-Петербург, 7 апреля, 2021, 18:29 — ИА Регнум. Навигация маломерных судов по рекам и каналам Санкт-Петербурга начнется в следующий четверг, 15 апреля, сообщает 7 апреля пресс-служба городского комитета по транспорту.

Дарья Драй ИА REGNUM Экскурсии по рекам и каналам Петербурга (архивное фото)

В настоящий момент для судовладельцев открыт сервис бронирования городских причалов. Как отметили в ведомстве, в этом году на такие услуги действуют новые тарифы.

«С 15 апреля будут доступны причалы на набережной Макарова, 34, проспекте Обуховской обороны, 106, Южной дороге, 12, а также спуски к воде на Арсенальной, Петроградской, Свердловской, Синопской и Смольной набережных», — сообщили в комитете.

На 1 мая намечено открытие еще трех центральных причалов: «Адмиралтейство», «Медный всадник» и «Петропавловская крепость». Все остальные причалы откроются с 8 мая.