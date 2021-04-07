Курган, , 18:21 — REGNUM В Кургане водитель автобуса из-за отсутствия топлива не довёз пассажиров до кладбища в Рябково. Об этом сообщил курганец на портале «Обратись».

Инцидент произошёл 6 апреля. Люди сели в автобус на остановке «Центральный рынок» в автобус №320, чтобы доехать до кладбища в Рябково. Это конечная остановка маршрута. В результате, автобус довёз пассажиров до предпоследней остановки и дальше не поехал, сообщает житель Кургана. Водитель мотивировал свой поступок тем, что у автобуса заканчивается газ.

Тех пассажиров, кто не вышел на предпоследней остановке, увезли на заправку. Водитель и кондуктор решили не терять своё драгоценное время и решили ещё и отобедать в кафе. Пассажиры всё это время ждали их в салоне.

Администрация Кургана сообщила возмущённым курганцам, добравшимся до пункта назначения окольными путями с большим опозданием, что «информация доведена до руководителя автотранспортного предприятия ИП Мунтян Г.И. для рассмотрения и принятия мер».

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — добавили в мэрии.