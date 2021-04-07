Москва, , 18:21 — REGNUM В подконтрольных США лабораториях, расположенных у границ России и Китая, разрабатывается биологическое оружие, заявил 7 апреля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете «Коммерсант».

По его словам, во всем мире, особенно у границ России и Китая, продолжают появляться новые биолаборатории, работающие под контролем США.

«У нас есть веские основания предполагать, что это именно так», — сказал Патрушев, отвечая на вопрос о вероятности разработки американского биологического оружия в таких лабораториях.

«Конечно, у нас и наших китайских партнеров возникают вопросы. Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии. Кстати, надо обратить внимание на то, что в прилегающих районах фиксируются вспышки заболеваний, нехарактерных для этих регионов», — пояснил Николай Патрушев.

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