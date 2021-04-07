Москва, , 18:20 — REGNUM Завтра будут объявлены победители Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России».

Участников конкурса приветствует Андрей Гурьев, генеральный директор ПАО «ФосАгро» — официального партнера конкурса. В честь 20-летия компании «ФосАгро», крупнейшего поставщика минеральных удобрений на приоритетный отечественный рынок, ей была учреждена специальная премия «За освещение работы российского АПК»

В своем приветственном послании Андрей Гурьев отметил, что «в наше непростое пандемийное время, которое несет и национальной экономике, и всему обществу новые вызовы, роль СМИ приобретает особое значение». По его словам, неукоснительное следование главным принципам — точности, вниманию к деталям, объективности и оперативности — позволяет журналистам добиваться и сохранять главную ценность СМИ — доверие читателей и зрителей. Он также выразил отдельные слова благодарности организаторам конкурса — Торгово-промышленной палате РФ и пожелал всем участникам конкурса успехов.

Всероссийский конкурс журналистов «Экономическое возрождение России» с 1993 года ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Союзом журналистов России.

Целью конкурса является стимулирование развития экономического направления в отечественной журналистике и объективного отражения средствами массовой информации проблем становления и успехов отечественного предпринимательства.

К участию в конкурсе приглашаются журналисты, редакции и редакционные коллективы центральных, республиканских, областных, районных и городских газет и журналов, информационных агентств, телевидения и радио, интернет-изданий.

Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей XXVII конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» состоится 8 апреля 2021 года в МИА «Россия сегодня».

Посмотреть церемонию можно будет на сайте ТПП РФ, а также на сайте МИА «Россия сегодня» по ссылке:

pressmia.ru/pressclub/20210408/953137069.html