7 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Бывший при Трампе вице-президентом Майк Пенс возвращается в мир идей и практик бывшего президента — и делает это вместе с группой, которую поддерживает сам Трамп, пишет в эксклюзивном материале корреспондент издания Washington Examiner в Белом доме Роб Крилли.

Климент Александров, , 20:06 — REGNUM Бывший вице-президент США Майк Пенс вернется в общественную жизнь и, возможно, пойдет на президентские выборы в 2024 году — при поддержке Передовой американской группы защиты свободы, созданной для того, чтобы объединить традиционное консервативное мышление с трампизмом. Группа будет стремиться защищать достижения администрации Трампа—Пенса, одновременно выстраивая то, что, по словам советников, будет «формулой победы для более широкой коалиции».

Пенс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Состав консультативного совета отражает эту миссию. В него вошли деятели из Белого дома времен Трампа, включая Келлиэнн Конвей и Ларри Кудлоу, а также ключевые игроки из более широкого консервативного движения, такие как президент Клуба роста Дэвид Макинтош. Организация «планирует опираться на успех последних четырех лет, защищая традиционные консервативные ценности и продвигая успешную политику администрации Трампа», — сказал Пенс в заявлении The Washington Examiner, рассказывая о создаваемой группе.

«Консерваторы не будут сидеть сложа руки, когда радикальные левые и новая администрация попытаются своей разрушительной политикой поставить под угрозу положение Америки как величайшей нации в мире», — подчеркнул бывший вице-президент.

И это происходит при поддержке самого бывшего президента Дональда Трампа. «Это был самый успешный первый срок в американской истории, — сказал он в заявлении, направленном в Washington Examiner. — Приятно видеть, как Майк подчеркивает некоторые из наших многочисленных достижений!»

Майк Пенс Gage Skidmore

Пенс держался в тени с тех пор, как покинул свой пост. Он проводил время со своей семьей, спокойно разрабатывая проект, предназначенный для поддержания политического влияния. Он присоединился к консервативному Фонду молодой Америки и взял на себя роль выдающегося научного сотрудника в Фонде наследия, вызвав предположения, что может быть следующим в очереди на его высшую должность. Но теперь советники полагают, что с учетом кризиса на границе и администрации, намеренной повысить налоги, для Пенса настало время снова появиться в глазах общественности.

Его первое публичное выступление состоится в конце апреля на ежегодном сборе средств в Семейном совете Пальметто. Мероприятие пройдет в Южной Каролине — ключевом для самого начала избирательной кампании штате. При этом сторонники Пенса говорят, что он идеально подходит для синтеза новой платформы, включающей традиционный консерватизм и движение MAGА («Сделаем Америку снова великой»). По мнению одного из его советников, нет никаких сомнений, что когда Пенс стал вице-президентом в 2016 году, «в США был совершенно новый избиратель, которого Дональд Трамп привлек своим вниманием к Китаю и торговле, и он завоевал много голосов синих воротничков на Среднем Западе». Создаваемая сейчас организация сосредоточится на тех выигрышных позициях и действиях, которые были в центре этого слияния между традиционным консерватизмом и трампизмом, уточняет советник.

Майк Пенс и Дональд Трамп

Штаб-квартира новой группы будет располагаться в Вашингтоне. Ее программы будут разрабатываться вокруг трех столпов: американская сила и безопасность, включая иммиграцию, Израиль и мир на Ближнем Востоке, «твердую позицию против противников»; американское процветание, включая восстановление экономики, энергетическую независимость, снижение налогов администрации и дерегулирование; и американская свобода, включая борьбу с абортами, выбор школы и вопросы религиозной свободы. Исполнительным директором будет Пол Теллер, давний член Penceworld, который был директором по стратегическим инициативам вице-президента. По мнению же Конвей, старшего советника президента в Белом доме Трампа, Пенс был идеальным человеком для этой работы. Она рассказала, что работала вместе с Майком Пенсом в течение 12 лет в официальном качестве, но знала его десятилетиями: у него сердце слуги и ум политика, — качества, благодаря которым создаваемая группа намерена гарантировать, что Америка принадлежит каждому из ее граждан.

Среди других членов консультативного совета группы — директор Управления по управлению и бюджету при Трампе Расс Воут, бывший губернатор штата Висконсин Скотт Уокер, бывший посол США в Израиле Дэвид Фридман. Сопредседателями будут Чип Солтсман, Марк Шорт и Марти Обст.

Трамп еще не сказал, будет ли он баллотироваться в 2024 году, но другие потенциальные кандидаты, такие как Майк Помпео, уже начали посещать штаты, важные для избирательной кампании на самом раннем этапе.

Дональд Трамп и Майк Пенс

Пенс покинул свой пост в тени Трампа, публично отчитанный за сопротивление требованиям президента отменить результаты выборов 2020 года в одностороннем порядке. Но одобрение Трампом его новой правозащитной организации предполагает более теплые отношения, чем о том известно. Не говоря уж о том, что бывший президент недавно позвонил Пенсу, чтобы поздравить с рождением у него первого внука в середине марта — согласно источнику, знакомому с этим разговором.

Впрочем, советники отмахиваются от предположений о том, что правозащитная организация является средством реализации президентских амбиций Пенса, заявляя, что приоритетами являются промежуточные выборы в следующем году и разработка политической повестки дня. Как сказал один из них, сейчас мы находимся в периоде, когда администрация Байдена за два с половиной месяца успела отвергнуть политику, которая привела к такому большому процветанию за последние четыре года, — так что для него настала пора снова выйти на публику и поднять голос в ее защиту.