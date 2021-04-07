Москва, , 18:19 — REGNUM Российские войска будут находиться вблизи украинской границы, пока руководство сочтёт это необходимым, сообщил 7 апреля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомнив, что российская армия ведёт перемещения на территории своей страны и не должна оповещать иностранные государства о своих планах, тем более что Россия никому не угрожает, Песков сказал:

«[Российские войска будут находиться вблизи границы с Украиной] так долго, насколько это опять же будет признано целесообразным нашим военным руководством и верховным главнокомандующим».

Что касается конкретных планов передислокации войск, представитель Кремля отметил, что этот вопрос задан не по адресу.

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