Вашингтон, 7 апреля, 2021, 20:44 — ИА Регнум. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) поделилось первой цветной фотографией с Марса.

NASA Ingenuity

Фотография была сделана при помощи марсианского вертолета Ingenuity. Снимок предоставлен в разрешении лишь 320×240 точек.

Уточняется, что на изображении запечатлено дно кратера Езеро на Марсе, а также часть колес марсохода Perseverance. Ожидается, что вскоре будут получены снимки в более высоком разрешении.

Напомним, что аппарат планирует проводить съемки во время будущих полетов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый полёт 1,8-килограммового вертолёта запланирован на 11 апреля. Испытания Ingenuity продлятся в течение месяца — в это время марсоход Perseverance будет оставаться рядом, чтобы учёные могли наблюдать за вертолётом с помощью его камер.