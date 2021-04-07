Москва, , 18:05 — REGNUM Вопреки распространённому представлению, Германия не хотела, чтобы Япония нападала на СССР вместо атаки по Юго-Восточной Азии. Об этом 7 апреля заявил председатель научного совета РВИО, профессор Института стран Востока Анатолий Кошкин на круглом столе «К 80-летию подписания Советско-японского пакта о нейтралитете: история и современность» в штаб-квартире Российского военно-исторического общества.

«Вопреки представлению о том, чтобы якобы немцы были заинтересованы в том, чтобы японцы помогли им в войне с Советским Союзом, и Риббентроп, и Гитлер вовсе не просили нападать (министра иностранных дел Японии) Ёсукэ Мацуоку нападать на Советский Союз в случае войны Германии с Москвой», — заявил Кошкин.

«Наоборот, они толкали их на Сингапур! Им было выгодно, чтобы Япония начала войну в Юго-Восточной Азии, на Тихом океане с тем, чтобы распылить силы Великобритании в интересах, естественно, Германии», — продолжил он.

Он напомнил, что у Японии были две основные стратегические возможности в войне: движение в сторону Юго-Восточной Азии и движение на север.

«Движение на юг предусматривало вытеснение западноевропейских держав, в первую очередь Великобритании, из Восточной Азии с риском начала войны с США. Движение на север, которое отстаивали сухопутные войска Японии, предусматривало нанесение удара по Советскому Союзу и продвижение как минимум до Байкала», — подчеркнул он.