Вашингтон, , 18:02 — REGNUM Решения о возвращении Вашингтона в Договор по открытому небу — вопрос открытый, заявил 7 апреля сотрудник Госдепа США, сообщают РИА Новости.

Отметив, что Вашингтон не принимал никакого решения по этой теме, представитель американского внешнеполитического ведомства сказал: «Соединённые Штаты активно изучают вопросы, связанные с договором, и консультируются с нашими союзниками и партнерами».

Затем он обвинил Россию в том, что она «не соблюдает договор» и что именно в этом коренится причина отсутствия Штатов в соглашении. Он призвал Москву «предпринять шаги по возвращению к соблюдению договора».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия вышла из Договора по открытому небу в начале 2021 года. США покинули соглашение в конце ноября 2020 г.

Читайте ранее в этом сюжете: В США списали на запчасти авиапарк Договора по открытому небу