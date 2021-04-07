Юным калужанам вручили паспорта в музее космонавтики

Калуга, 7 апреля 2021, 18:01 — REGNUM Торжественная церемония вручения паспортов юным калужанам состоялась в калужском музее космонавтики. В образе Константина Циолковского гостей приветствовал актёр ТЮЗа Андрей Мохов, концертную программу подготовили воспитанники центра «Созвездие». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, паспорта вручали глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области Елена Максимова и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова.
Юные калужане принесли торжественную клятву гражданина России, пообещав своей учебой, трудом и делами укреплять авторитет и доброе имя Калуги и России.
Также молодых калужан и их родителей ждала экскурсия по музею космонавтики.