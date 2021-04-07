Калуга, 7 апреля, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Торжественная церемония вручения паспортов юным калужанам состоялась в калужском музее космонавтики. В образе Константина Циолковского гостей приветствовал актёр ТЮЗа Андрей Мохов, концертную программу подготовили воспитанники центра «Созвездие». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, паспорта вручали глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области Елена Максимова и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова.

Пресс-служба Городской думы Калуги Юным калужанам вручили паспорта в музее космонавтики

Юные калужане принесли торжественную клятву гражданина России, пообещав своей учебой, трудом и делами укреплять авторитет и доброе имя Калуги и России.

«12 апреля исполнится 60 лет первому полёту человека в космос. Наш город имеет к этому событию непосредственное отношение — в Калуге жил, работал и написал свои основополагающие труды Константин Эдуардович Циолковский, — заявил Юрий Моисеев. — Сегодня, в преддверии Дня космонавтики мы решили вручить паспорта молодым калужанам в необычном формате — в музее истории космонавтики. Также как первый полёт в космос положил начало новой эре в истории человечества, так и для ребят сегодня получение паспортов гражданина Российской Федерации — начало нового этапа в жизни. Уверен, об этом событии у них останутся яркие воспоминания».

Также молодых калужан и их родителей ждала экскурсия по музею космонавтики.