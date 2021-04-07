Москва, 7 апреля, 2021, 18:00 — ИА Регнум. Законопроект, согласно которому уголовное дело о клевете или побоях нельзя будет прекратить в связи с примирением сторон, внес в Госдуму Верховный суд, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

Эдгар Дега. Интерьер (Насилие). 1869

Предлагается перевести уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств, о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, и о клевете без отягчающих обстоятельств в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, которые возбуждаются по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат.

Внесение проекта закона обусловлено необходимостью обеспечения надлежащей охраны прав и свобод человека и гражданина и основано на положениях Конституции РФ.

Побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью являются типичными и наиболее распространенными проявлениями семейно-бытового насилия, предупреждение которого требует активного участия государства, что невозможно обеспечить в рамках частного порядка уголовного преследования, отмечают авторы.

Статистика

В 2020 году за умышленное причинение легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств (часть 1 статьи 115 УК РФ) по основной квалификации деяния было осуждено 1616 человек, а за побои, совершенные лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние (статья 11 б 1 УК РФ), — 1629 человек.

При этом в связи с примирением с потерпевшим суды прекратили уголовные дела в отношении 1519 человек по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 115 УК РФ, и 1355 человек по обвинению в преступлениях, предусмотренных статьей 1161 УК РФ.