Москва, , 17:59 — REGNUM Резкий рост выдачи ипотечных кредитов зафиксирован в России в I квартале 2021 года. Об этом сообщил 7 апреля вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Можно говорить о том, что спрос на ипотеку среди россиян не снижается и даже растет», — сказал он.

Как сообщил Хуснуллин, по оценке ДОМ. РФ и аналитического агентства Frank RG, с начала 2021 года российские банки выдали 418 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 1,17 триллиона рублей.

«Это превышает показатели за аналогичный период 2020 года на 26% в количественном выражении и на 44% в денежном выражении», — отметил вице-премьер.

Он также сообщил, что более четверти выданных кредитов приходится на программу льготной ипотеки под 6,5%, реализуемую правительством с 2020 года в рамках антикризисных мер поддержки экономики.

За I квартал 2021 года банки выдали 89,3 тысячи кредитов под 6,5%, что составляет 26% от всех ипотечных кредитов за этот период, уточнил Хуснуллин.