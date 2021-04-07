Великий Новгород, , 18:20 — REGNUM В Новгородской области от коронавирусной инфекции привились 32,7 тыс. жителей, при этом 22,6 тыс. из них прошли оба этапа вакцинации. Об этом 7 апреля сообщили в региональном оперативном штабе.

Записаться на прививку от COVID-19 можно несколькими способами: через портал «Госуслуг», МФЦ и по номеру 122.

Отметим, за минувшие сутки в регионе был выявлен 41 новый носитель коронавируса, что на одного человека меньше, чем сутками ранее. При этом выписали по выздоровлению 65 жителей.

Всего с начала пандемии в области заразились коронавирусом 28 963 человека, из них 25 186 выздоровели. Умерл 121 человек.