Санкт-Петербург, , 18:15 — REGNUM Бывшая глава комитета по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга, Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Наталья Антюх отстранена на четыре года Спортивным арбитражным судом (CAS) за нарушение антидопинговых правил, сообщает 7 апреля пресс-служба суда.

Как следует из опубликованного на сайте суда сообщения, Наталья Антюх признана виновной в нарушении антидопинговых правил соревнований Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на 2012−2013 годы и приговорена к четырем годам дисквалификации с 7 апреля 2021 года.

«Все соревновательные результаты, достигнуты Натальей Антюх с 30 июня 2013 года до начала срока дисквалификации, дисквалифицируются со всеми вытекающими последствиями, включая лишение всех титулов, наград, медалей, очков, призов и денег за участие», — говорится в документе.

Напомним, 39-летняя Наталья Антюх объявила о завершении карьеры в феврале 2017 года. В январе 2019 года она была назначена на должность председателя Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, но через год ушла на должность руководителя Училища олимпийского резерва № 1.

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