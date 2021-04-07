Москва, 8 апреля, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект о дополнительных полномочиях региональных властей в сфере занятости внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Предлагается закрепить за органами исполнительной власти субъектов РФ осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности межведомственных координационных органов по вопросам легализации трудовых отношений.

«Вопрос снижения неформальной занятости имеет существенное значение как для каждого отдельного субъекта Российской Федерации, так и для всего государства в целом», — отметил Нилов ТГ-канале.

По оценкам экспертов, около 25 млн человек вовлечены в «теневую» занятость — это 32,5% экономически активного населения, в результате бюджетная система государства недополучает порядка 3 трлн рублей доходов, или почти 3% ВВП, отмечают авторы инициативы.

В результате проведенной субъектами РФ работы по противодействию неформальной занятости населения и легализации трудовых отношений в 2019 году легализовано более 1,37 млн человек (за аналогичный период 2018 года легализовано более 1,4 млн человек), привели данные парламентарии.

В настоящее время примерно 30−40% граждан получают неофициальную «серую» зарплату, а объем «серого» фонда зарплат в России превышает 10 трлн рублей ежегодно, подсчитали в Госдуме.

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