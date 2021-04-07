7 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Аварийный бум охватил коммунальные службы Саратова. Трещат по швам, в прямом и переносном смысле, тепло‑ и водосети.

Наталья Павлова, , 20:41 — REGNUM Жилищно-коммунальное хозяйство Саратова испытывает на прочность горожан непрекращающимся потоком аварий. Сегодняшний день, 7 апреля, стал очередным испытанием. Так, ранним утром в среду произошла коммунальная авария на сетях ПАО «Т Плюс», в результате которой часть дорожного полотна оказалась разрушена. Движение по улице Степана Разина между улицами Кутякова и Московской перекрыли.

Капитальный ремонт магистрального трубопровода Sibgenco.ru

Без отопления и горячего водоснабжения остались 41 многоквартирный дом (7,8 тыс. человек) и четыре объекта социальной сферы. Энергетики убеждают в окончании работ до конца дня. Мэр Саратова Михаил Исаев заявил, что лично контролирует ситуацию. На месте развернули оперативный штаб по оказанию необходимой помощи теплоснабжающей организации и населению.

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Жители Саратова в соцсетях констатируют, как «трубы трещат по швам», и оставляют колкие комментарии под публикациями местных властей.

«Трубы нормальные надо класть», — написал Егор В.

«Всё лето рылись и толком ничего не сделали», — добавил комментарий пользователь под именем paha 201 .

«Хоть кто-нибудь несёт ответственность после таких аварий?» — интересуется sanderkunz.

С начала апреля это ЧП не первое. 6 апреля было отключено центральное отопление в 23 домах разной этажности по улице Ипподромная.

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Ещё раньше, 17 марта, во время работ, проводимых на теплосетях коммунальщиками, произошла авария. Тогда отопления лишились 29 домов в Ленинском районе города.

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Рабочие Саратовского филиала ПАО «Т Плюс» меняют участок трубопровода на ул. Ст. Разина Saratovmer.ru

Коммунальные службы при этом не стесняются выставлять завышенные счета за свои «услуги». В марте горожане пожаловались на завышенные суммы в платежках за теплоснабжение в феврале. Стоимость услуги была превышена в два раза и составила в среднем 3 тыс. рублей. Саратовцы обратились с заявлением в ПАО «Т Плюс» о перерасчете за тепло, так как в феврале им несколько дней не оказывалась услуга по теплоснабжению.

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Помимо аварийных ситуаций на тепло‑ и водосетях, в городе организация «Концессии водоснабжения — Саратов» регулярно ограничивает подачу холодной воды, аргументируя это заменой запорной арматуры.

Губернатор региона Валерий Радаев крайне недоволен слабой работой городской администрации и правительством региона, которые не позволяют обеспечивать стабильное функционирование коммунальных объектов Саратова. Он потребовал наказывать виновных в случае халатности, а также сделать перерасчеты, чтобы по окончании отопительного сезона суммы в платежках не вырастали в разы. Расходы концессий на жителей перекладываться не должны, потребовал он.

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Еще одна авария произошла 11 марта на пересечении улиц Григорьева и Комсомольская. Тогда выявили повреждение сетей на тепломагистрали диаметром 500 мм. Провели вскрытие проезжей части дороги. На время ремонтных работ временно приостанавливали теплоснабжение 24 жилых домов разной этажности, двух объектов социальной сферы и нескольких административных зданий. Количество проживающих в зоне отключения составило 4,2 тыс. человек.

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Валерий Радаев Saratov.gov.ru

Но самой крупным стал инцидент в ночь с 25 на 26 февраля. В ту 30-градусную морозную ночь без холодной воды остались 246 многоквартирных домов и 2 тыс. частных домовладений, в 178 многоквартирных домах отсутствовала горячая вода. Более 400 тыс. горожан оказались отрезаны от водоснабжения. При этом общая численность населения Саратова составляет более 840 тыс. человек. Полностью восстановить водоснабжение смогли лишь вечером 26 февраля. В этот же день из-за отсутствия воды прекратили работу городские котельные. Более чем в 100 домах нарушилось теплоснабжение.

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После массовой аварии следственные органы Саратовской области возбудили уголовное дело.

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Сколько еще будет греметь коммунальный гром на территории Саратовской области, рискуя накалить страсти до предела?