Москва, , 17:48 — REGNUM Депутат Госдумы Александр Козенко («Единая Россия») подтвердил заявление главы ДНР Дениса Пушилина, что депутаты нижней палаты парламента готовы приехать в Донбасс и в случае необходимости защищать его, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

«В случае обострения вооружённой агрессии со стороны Украины и объявления мобилизации или получения иной информации от главы ДНР Дениса Владимировича Пушилина подтверждаю готовность прибыть в братский Донбасс для непосредственной поддержки наших соотечественников», — заявил Козенко.

При этом парламентарий считает «жизненно необходимым для восстановления мирной жизни в Донбассе продолжить интеграционные процессы, направленные на реализацию волеизъявления миллионов жителей ДНР и ЛНР по воссоединению на основании итогов референдума от 11 мая 2014 г. в ДНР и ЛНР и последующего за ними выражения желания вступить в состав России».

В Госдуме продолжают настаивать на необходимости прекращения военных действий в Донбассе, мирном урегулировании конфликта и безусловном прекращении войны, развязанной украинскими националистами, захватившими власть на Украине.

«Подчёркиваю, что ответственность за войну и военные преступления в Донбассе в первую очередь полностью лежит на её кровавых вдохновителях Турчинове, Порошенко, Зеленском», — отметил Козенко.

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