Донецк, , 17:46 — REGNUM Группа украинских диверсантов прибыла на границу с Донбассом, сообщил 7 апреля журналистам замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Украинские диверсанты 8-го полка спецназа ВСУ прибыли к линии разграничения под Горловкой «для проведения диверсионных действий с дистанционным минированием местности, а также с применением БПЛА снаряженных взрывными устройствами».

Как ранее сообщало, по данным Басурина, 4 апреля ВСУ пытались разминировать приграничную с ДНР территорию, чтобы обеспечить доступ к боевиков к республике.

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