Санкт-Петербург, , 17:48 — REGNUM На первом этаже торгового комплекса «Леруа Мерлен» на улице Коллонтай в Невском районе Санкт-Петербурга открылся пункт вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

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Вакцинацию проводит мобильная бригада городской поликлиники №100 Невского района. В первый день работы пункта были привиты первым компонентом более 20 человек.

«Пункт работает ежедневно с 14:00 до 19:00. Желающим вакцинироваться потребуются паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Предварительная запись не требуется», — уточнили в ведомстве.

Для желающих вакцинироваться открыт отдельный вход со стороны магазина «Леруа Мерлен».

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