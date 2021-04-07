Вильнюс, , 17:42 — REGNUM Литва намерена обратиться к руководству НАТО с требованием предоставить Украине дорожную карту вступления в Североатлантический альянс, заявил 7 апреля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, усиление взаимодействия между НАТО и Украиной будет «сильным сигналом» для Москвы, особенно сейчас, когда альянс должен показать России значимость «трансатлантического выбора» Киева.

«В ближайшее время мы обратимся к коллегам с письмом о предоставлении Украине дорожной карты», — сказал Ландсбергис.

О реакции руководства НАТО на эту инициативу пока ничего неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство блока НАТО неоднократно заявляло, что не намерено в ближайшие годы вступать в официальные отношения с Украиной и брать на себя обязательства по отношению к Киеву.

На данный момент США и НАТО и так используют Украину в любом желаемом для себя формате независимо от ее «членства» в этом блоке.

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