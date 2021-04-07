Ростов-на-Дону, , 17:38 — REGNUM Департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону пытается отстоять земельный участок под кинотеатром «Россия» в парке имени Горького. Кассационная жалоба поступила в Верховный суд.

Власти просят отменить постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа, который признал законной перерегистрацию в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) участка, на котором размещается объект, и смену вида разрешённого использования земли. Власти намерены разместить на территории развлекательный комплекс и восстановить исторический фасад. Однако в 2017 году киноконцертный комплекс «Русь» решил скорректировать эти планы. В 2020 году началась судебная тяжба между властями и инвестором.

ИА REGNUM сообщало, что в июне 2020 года властей поддержал суд и обязал управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии вернуть участку в парке имени Горького прежний вид разрешённого использования. Однако собственник земли подал апелляцию и отменил это решение.

Напомним, что кинотеатр «Россия» принял первых зрителей в 1959 году. В 1990-х годах объект перестал действовать. В 2007 году было принято решение о капитальном ремонте кинотеатра, однако работы регулярно откладывались. В итоге здание было признано аварийным и подлежащим сносу.

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